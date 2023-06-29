أسعار العملات الیوم الخميس 29-6-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك شهدت أسعار العملات الیوم الخميس 29-6-2023 في البنوك استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، سواء الدولار الأمريكي أو الريال السعودي أو الريال السعودي وباقي العملات الأجنبية التي يتابع أسعارها قطاع كبير من المواطنين.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات الیوم الخميس 29-6-2023في البنوك المصرية، حسب ما تم الإعلان عنه من جانب مواقع البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك المصریة

سعر الدولار في البنوك المصرية سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 30.85 للبيع و30.75 للشراء، وفي بنك مصر 30.85 للبيع و30.75 للشراء، وفي بنك القاهرة 30.95 للبيع و30.85 للشراء.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سعر اليورو في البنوك المصرية سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.65 للبيع و33.50 للشراء، وفي بنك مصر 33.65 للبيع و33.50 للشراء، وفي بنك القاهرة 33.76 للبيع و33.61 للشراء.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 39.29 للبيع و39.08 للشراء، وفي بنك مصر 39.29 للبيع و39.08 للشراء، وفي بنك القاهرة 39.42 للبيع و39.21 للشراء.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 للبيع و8.19 للشراء، وفي بنك مصر 8.22 للبيع و8.19 للشراء، وفي بنك القاهرة 8.25 للبيع و8.19 للشراء.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 8.39 للبيع و8.38 للشراء، وفي بنك مصر 8.40 للبيع و8.39 للشراء، وفي بنك القاهرة 8.42 للبيع و8.38 للشراء.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.35 للبيع و99.42 للشراء، وفي بنك مصر 100.38 للبيع و100.11 للشراء، وفي بنك القاهرة 100.71 للبيع و100.40 للشراء.