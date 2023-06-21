النفط يتعافى من خسائره عالميا بعد ارتفاع الدولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتتعافى من خسائرها لليوم الثالث على التوالي، على خلفية ارتفاع الدولار بفضل انتعاش سوق الإسكان الأمريكية بينما استمرت مخاوف الطلب خوفا ألا يكون التحفيز النقدي في الصين كافيا لإنعاش النمو، وفق وكالة «رويترز».

خام برنت يسجل 76.13 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة إلى 76.13 دولار للبرميل، وارتفع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي إلى 71.45 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن بناء المنازل في الولايات المتحدة ارتفع في مايو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، وزادت تصاريح البناء، مما يشير إلى أن سوق الإسكان قد تتعافى بعد أن تأثرت برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وتؤثر قوة الدولار على الطلب على البترول لأنها تجعل السلعة المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما أن ولا تزال السوق قلقة بشأن تعثر الانتعاش في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي محاولة لتعزيز النمو، خفضت بكين يوم الثلاثاء أسعار الفائدة الرئيسية على القروض لأول مرة في عشرة أشهر، وخفضت الفائدة على القروض لأجل عام وخمسة أعوام بواقع عشر نقاط أساس، وهو ما يقل عن التوقعات.

وجاء خفض سعر الفائدة في أعقاب بيانات اقتصادية أظهرت أن قطاعي التجزئة والمصانع في الصين يجدان صعوبة في الحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام عقب التخلي عن قيود كورونا.

ويترقب المتعاملون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية التي يصدرها معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء وإدارة معلومات الطاقة غدا الخميس، وتأجل كلا التقريرين يوما واحدا بعد عطلة رسمية يوم الاثنين.