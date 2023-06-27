هل يتراجع سعر صرف الريال السعودي بعد انتهاء موسم الحج؟.. خبير مصرفي يُجيب

توقع الخبير المصرفي محمد بدرة، أن يشهد سعر الريال السعودي في البنوك المصري، استقرارا خلال الفترة المقبلة، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن «سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري هو صاحب التأثير الأكبر على قيمة الريال السعودي».

تأثير استمرار رحلات العمرة بعد موسم الحج

وأضاف أن «الفترة المقبلة لن تشهد انخفاضا في سعر صرف الريال السعودي في مصر، بعد انتهاء موسم الحج، لكن السعر سيبقى مستقررا، لأنه بعد أيام قليلة من انتهاء موسم الحج، ستتواصل رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة، وتستمر على مدار العام كله».

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم

وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم 8.22 للبيع، و8.19 للشراء، بينما سجل في بنك القاهرة 8.25 للبيع، و8.19 للشراء، وفي بنك الإسكندرية سجل 8.25 للبيع، و8.21 للشراء، حسبما اعلنت البنوك المصرية على مواقعها الإلكترونية.