تراجع مؤشر الدولار عالميا وسط استقراره في البنوك المصرية 

تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليسجل 102.6 نقطة، اليوم، منخفضًا للجلسة الثانية على التوالي حيث واصل المتداولون تقييم توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية، في الأسبوع الماضي، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول إنه من المحتمل زيادة معدلات الفائدة في المستقبل حيث يظل التضخم مرتفعًا للغاية.

نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة تباطأ

ووفقا لموقع «ترينيدنج إيكونومي»، عكس مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي تصريحاته، حيث أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام هو توقع معقول للغاية، وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة تباطأ إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في يونيو وسط الانكماش المتزايد في قطاع التصنيع.

كما واجه الدولار ضغوطًا من التشديد النقدي العنيف من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، حيث قام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في يونيو.

سعر الدولار في مصر اليوم

في المقابل سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-6-2023 مقابل الجنيه، استقرارًا، إذ جاء سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، ويتراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية، ويعتبر بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، هم الأقل سعرًا في الشراء والبيع.

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