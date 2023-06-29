إنجازات ثورة 30 يونيو: إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على صفحتها بموقع يوتيوب، منذ قليل، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان: «30 يونيو: ثورة بناء وطن»، واستعرضت خلاله الإنجازات المُحققة في مجالات الصحة، والتعليم، والاتصالات.

وقالت القوات المسلحة، في الفيلم القصير، إنه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل الموضوعات، والمجالات، ومنها مجال صحة الإنسان المصري؛ فهي محور أساسي لاهتمام القيادة السياسية للدولة، ليتم إنشاء عشرات المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة، مع تطوير ورفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية الأخرى.

وأضافت أنَّ ضمن إنجازات القطاع الصحي، كانت مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي في مصر، ومبادرة 100 مليون صحة في كل أنحاء الجمهورية، والعمل على القضاء على قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين، وإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في عدة محافظات، مع العمل على تعميمه في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أنَّ الدولة المصرية عملت على إنشاء أكبر مدينة للصناعات الدوائية في الشرق الأوسط بمنطقة الخانكة.

وشددت على أنَّ العملية التعليمية في قلب اهتمام القيادة السياسية للبلاد، عبر إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الحديثة، وبناء ورفع كفاءة الآلاف من الفصول التعليمية.

ولفتت إلى إطلاق أول قمر صناعي مصري مخصص للاتصالات، تحت مُسمى طيبة 1»، لتوفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والمدني، وتنفيذ منظومة السلامة العامة لتوحيد اتصالات جهات الدولة في شبكة مؤمنة وموحدة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالطوارئ والسلامة العامة.