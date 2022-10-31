عميد علوم تكنولوجيا الفضاء ببني سويف لـ قصواء الخلالي: «طيبة 1» إنجاز ونقلة تاريخية

قال الدكتور أسامة شلبية، عميد علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إنّ إطلاق القمر الصناعي طيبة 1 إنجاز ونقلة تاريخية لإحداث ترابط في الفضاء من أجل خدمة ما على الأرض، موضحًا: «سيكون هناك أيضا طيبة 2 وطيبة 3، إلى آخره، وهذه السلسلة تصب في رقمنة الدولة المصرية».

شلبية: مصر مغطاة بالكامل من خلال هذه الشبكة

وأضاف «شلبية» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «هذه الرقمنة لم ولن تكون موجودة ببيانات دقيقة ومحوكمة، المشروع الكبير في الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عظيم للغاية، إذ أنها موزعة على كل أنحاء الجمهورية، أي ان مصر مغطاة بالكامل من خلال هذه الشبكة».

شلبية: لدينا بنية تحتية مطلوبة من أجل دخول مصر عالم الرقمنة

وتابع: «عندما تكون هناك حالات طوارئ أو كوارث نستطيع أن نتحرك بكل أريحية وأسرع وقت ممكن لعمل المطلوب من خلال هذه الشبكة، فهي شبكة للسلامة والطوارئ، ليس ذلك فقط، ولكن بنية تحتية مطلوبة من أجل دخول مصر عالم الرقمنة، وهو العالم الذي سنعيش في مستقبله».

وواصل: «الخدمات الخاصة بالاتصالات ودعم قطاعي الحكومة والقطاع التجاري، هذه الخدمات لم ولن تكون موجودة دون أن يكون لمصر قدم في الفضاء، وهذا القمر الصناعي يستهدف سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضارية الموجودة في مصر والمناطق الريفية أو الصحراوية أو مناطق استكشافات المعادن والبترول والغاز إلى آخره، كل هذه المناطق تحتاج إلى اتصال بالإنترنت، ولابد أن يكون لنا هذا القمر الصناعي الذي يعد إنجازا مصريا 100%».