إنجازات ثورة 30 يونيو: حل مشكلة الكهرباء.. وتصدير الفائض للخارج (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلم تسجيلي قصير من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان: «30 يونيو: ثورة بناء وطن»، واستعرضت خلاله الإنجازات المُحققة في مجالات الكهرباء، والطاقة، والمجالات الصناعية.

وقالت القوات المسلحة، في الفيلم القصير، إنَّه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، بدأت الدولة المصرية العمل بخطى متسارعة في كل الموضوعات، والمجالات، ومنها القضاء على المشاكل المتراكمة لقطاع الكهرباء، وذلك عبر بناء العديد من محطات الكهرباء، والتي نجحت مصر من خلالها بالقطاع على مشاكل الانقطاعات، وتصدير فائض الكهرباء للخارج.

ولفتت إلى العمل على إنشاء محطات كهرباء لتوليد التيار من طاقة الرياح، فضلاً عن بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في بنبان في أسوان، مع اتخاذ خطوات ملموسة لبناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

ولفتت إلى إنشاء مصانع جديدة تفتح أبوابها في كل المجالات بأيادي مصرية، مع بناء العشرات من المناطق الصناعية في كل أنحاء الجمهورية، ومنها مصانع الغزل والنسيج في الروبيكي، مدينة الجلود للروبيكي، ومجمع الوثائق المؤمنة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الاستغلال الأمثل لثروات مصر المعدنية والمحجرية من الحديد والصلب والرمال السوداء والجرانيت والرخام والكوارتز، وأكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج بنجر السكر.

وامتدت الأيادي المصرية لإنشاء أول مدينة غذائية صناعية بمعايير عالمية، وهي مدينة سايلو فودز.

وأوضحت دخول عصر جديد في الطاقة النظيفة، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطات الطاقة الشمسية.

وفي مجال البترول والبتروكيماويات، تمّ اكتشاف حقول جديدة للغاز والبترول، وتم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز، وإنشاء العديد من مصانع البتروكيماويات.