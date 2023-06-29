رئيس «النواب» يهنئ السيسي بذكرى «30 يونيو»: من أيام الفخر الخالدة

وجه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال جبالي في البرقية «في تاريخ الأمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر، ويوم الثلاثين من يونيو أحد أهم هذه الأيام في تاريخ بلادنا الحبيبة».

وأضاف «ذلك اليوم فرض فيه الشعب المصري العظيم، ومن خلفه المؤسسات الوطنية إرادته في الدفاع عن هويته، واسترداد دولته، وإنقاذها من الفوضى والانهيار على يد قوى الشر، التي أرادت النيل من أمن الوطن ومقدراته».

وأوضح رئيس مجلس النواب في البرقية «بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يشرفني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني، وأطيب الأمنيات بدوام الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن يبارك جهودكم من أجل عزة ورفعة مصر، وأن يقي بلادنا وشعبها الأبي من كل سوء، وكل عام وسيادتكم بخير».