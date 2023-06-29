عناوين مجازر القاهرة والجيزة لذبح الأضحية مجانا.. مفتوحة طوال أيام العيد

تواصل مجازر محافظة القاهرة، فتح أبوابها لاستقبال أضاحي المواطنين في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر ذلك طوال أيام العيد.

وفي السطور التالية، نعرض عناوين مجازر القاهرة التي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مجاني تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح، والكشف على اللحوم والاستضافة، لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

مجازر القاهرة

مجزر الآلي بالبساتين على طريق الأوستراد.

مجزر جيركو.

مجزر السلام.

مجزر الممتاز.

مجزر طرة.

مجزر حلوان.

أماكن ذبح الأضاحي مجانا في محافظة الجيزة

مجزر المنيب بشارع المدبح.

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

مجزر ناهيا بالمريوطية.

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

مجزرا سقارة والشوبك الغربى بالبدرشين.

مجزرا العياط والمتانيا بالعياط.

مجزر الصف بالصف.

مجزر أطفيح بشارع السوق.

مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيح.

وحذر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، من ترك مخلفات الذبح بالشوارع، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.