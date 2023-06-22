ضبط 12 طن مخلفات مجازر حيوانية في حملة أمنية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة في الجيزة والقليوبية، وأسفرت جهودها عن ضبط 3 مصانع عشوائية دون ترخيص في القليوبية بمضبوطات بلغت (51 طن مخصبات وأملاح زراعية – 12 طن مخلفات مجازر حيوانية وداجنة تستخدم في تصنيع مركزات الأعلاف المغشوشة – 15 طن مركزات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية ودون بيانات ومنتهية الصلاحية.

وفي مجال حماية البيئة، تمّ ضبط مصنعين عشوائيين دون ترخيص بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع غراء الأخشاب وتدوير المخلفات المعدنية بمضبوطات بلغت «38 طن لغراء الأخشاب، 19.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لسبائك ألمونيوم»، مجهولة المصدر ودون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول.

وجرى ضبط منشأتين طبيتين «عيادة، مستشفى» في الجيزة لوجود مخالفات عدم وجود «الموافقة البيئية، وسجل بيئي، وسجلات للمخلفات الطبية الخطرة، وسجل تسليم وتسلم النفايات، وسجل الغرفة، وسجل السيارة، وغرفة نفايات، والفصل من المنبع، وإيصالات التخلص من النفايات، وغرفة تعقيم، ومغسلة، ومنطقة محظورة، ومصدر للإضاءة، وبيانات على الأكياس، ورخصة العلاج الطبيعي».