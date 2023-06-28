مجازر الغربية تستقبل 685 أضحية بالمجان في أول أيام العيد

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استقبال مجازر المحافظة لجميع الذبائح بالمجان منذ السابعة صباح اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم ذبح الأضاحي بالمجان، وتقديم كافة الخدمات البيطرية من خلال أطباء مديرية الطب البيطري المتواجدين بتلك المجازر، بدءا من اليوم وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

استعدادات المجازر لعيد الأضحى

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية، فقد استعدت المجازر لاستقبال الذبائح قبل العيد طبقاً للقواعد المعمول بها، حيث بلغ عدد المذبوحات خلال يوم اليوم الأول بعيد الأضحى إلى 685 ذبيحة بجميع مجازر المحافظة.

18 مجزرا ونقطة ذبح بالغربية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن مجازر الغربية يبلغ عددها 18 مجزرا ونقطة ذبح، واستقبلت «287 عجول جاموسي، 169 عجول بقري، 177 ضأن، 35 جاموس كبيرة، 4 أبقار كبيرة، 11 ماعز، 2 جمال»، كما استقبلت المجازر الاثنين الماضي 1427 ذبيحة «549 عجول جاموسي، 356 عجول بقري، 381 ضأن، 109 جاموس كبير، 16 أبقار كبيرة، 13 ماعز، 3 جمال».