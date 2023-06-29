«الأرصاد» تحذر من الإبحار بعيدا في البحر الأحمر: ارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ فترات المساء تشهد نشاطًا للرياح بأغلب مناطق الجمهورية، وهذا النشاط بأغلب محافظات الجمهورية وسرعته تتراوح بين 30 لـ35 كم/ساعة، مشيرة إلى تكوّن الشبورة المائية الخفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة تكون بالصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة وتتلاشى مع بدء سطوع أشعة الشمس، الساعة 7 صباحًا تبدأ الشبورة المائية بالتلاشي، وهي غير مؤثرة تمامًا على حركة المرور.

حركة الملاحة البحرية على البحر معتدلة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط تكون معتدلة والبحر المتوسط مؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه والبحر الأحمر معتدل، ولكن يجب الحذر من التعمق داخل البحر الأحمر لأن ارتفاع الأمواج يتجاوز 2.5 متر، مشددة على أنَّ الطقس مستقر بشكل كبير بأغلب المحافظات، اليوم والأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

الأجواء حارة رطبة خلال فترات النهار

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يكون بين الـ33 درجة مئوية لـ35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية، ولكننا نشعر بها كما لو تكن 37 درجة مئوية، وتكون الأجواء حارة رطبة خلال فترات النهار، ولذلك يجب الحذر من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة، بالتحديد من الساعة 12 ظهرًا للساعة 4 عصرًا، وهي الفترة التي نسجل بها أعلى درجات حرارة على مدار اليوم كله.