«الأرصاد»: طقس مستقر على أغلب المحافظات ورياح نشطة ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أجواء الطقس مستقرة على أغلب المحافظات، ودرجات الحرارة تدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية نهارا، تزامنا مع زيادة في نسب الرطوبة بالجو، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة هو العامل الذي يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال النهار لأن نسب الرطوبة تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات، وأحيانا تصل إلى 4 درجات بالمحافظات.

فترة النهار نشعر بالطقس الحار الرطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد نهارا، شديد الحرارة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أن فترات سطوع أشعة الشمس تزيد شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، ومع دخولنا الليل وفترة الصباح الباكر يحدث انخفاضا في درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية.

نشاطا للرياح نهارا وليلا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح نهارا وليلا، تكون غير مثيرة لأي رمال وأتربة، وتساعد على تلطيف الأجواء مساء.