«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الرطوبة في ثاني أيام العيد: تجنبوا أشعة الشمس

ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة شهدته كل الأنحاء ما أدى إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ما جعل الكثير من المواطنين الراغبين في الاستمتاع بإجازة العيد يتساءلون عن حالة الطقس في ثاني أيام العيد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الساعات الأولى من صباح الغد، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسبة الرطوبة ثاني أيام عيد الأضحى

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس، أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات، كما حذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة ثاني أيام عيد الأضحى

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.