تحرير 164 محضرا تموينيا في حملات على الأسواق والمخابز بالمنوفية 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية المنوفية، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن تحرير 164 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ضبط مخالفات في مخابز بلدية

وأكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن المحاضر التموينية تنوعت بين 81 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و83 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، مشيرا إلى أن من أبرز القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضر رقم 16918 جنح مركز قويسنا ضد صاحب مخبز بلدي لحيازته ما يزيد عن 14 شيكارة دقيق بلدي محظور تداوله ومخصص لإنتاج المخابز البلدية، كما تم تحرير محضر آخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر بناحية المستشفى العام بمركز بركة السبع، لقيامه بعرض وبيع 500 علبة سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

التنسيق مع الوحدات المحلية

من جانبه وجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال أيام العيد والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.