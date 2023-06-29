عاجل.. تفاصيل العثور على أشلاء ضمن عمليات انتشال «تيتان»

سيطر حادث الغواصة تيتان على أغلب وسائل الإعلام، بعد انتشال حطامها أمس، وكانت الغواصة في مهمة لاستكشاف حطام السفينة الشهيرة تيتانيك في قاع المحيط الأطلسي، وعلى متنها خمسة أثرياء من مختلف أنحاء العالم، بحسب ما ذكرته شبكة «abc»، الأمريكية.

الكشف عن بقايا بشرية في الحطام المنتشل

وأعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية أن الغواصة السياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أسفر عن وفاة الركاب الخمسة واحتمال وجود بقايا بشرية في الحطام المنتشل، وتم نقل الحطام والبقايا المشتبه بها إلى اليابسة لإجراء الفحص اللازم، ولا تزال مئات الأسئلة تطرح حول هذه المأساة الجديدة.

يذكر أن الانفجار الداخلي «انبجار» هو عكس «انفجار» الذي يمزق الجسم المادي حين يحدث ويطلقه مبعثراً من الداخل إلى الخارج، ومن أسفل إلى أعلى، أما «الانبجار» فيحدث العكس تماماً، حيث ينهار الجسم المادي على نفسه بقوة الضغط عليه من الخارج، وهو ما حدث على الأرجح في الغواصة تيتان.

نقل حطام الغواصة تيتان

ووفقًا لبيان خفر السواحل، تم نقل حطام الغواصة تيتان، التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، بواسطة السفينة «هورايزون أركتيك» التي تحمل علم كندا، إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند، ويبعد نحو 644 كيلومترًا إلى الشمال من موقع الحادث.

وأفاد بيان خفر السواحل، أن متخصصين أمريكيين، سيقومون بتحليل رسمي لما يفترض بأنها بقايا بشرية جرت استعادتها بعناية من بين الحطام في مكان الحادث، ولم يذكر خفر السواحل طبيعة البقايا ولا حجمها، ويبحث المحققون ومتابعو الحدث حول العالم للحصول عن أبرز المعلومات حول ركاب الغواصة الخمسة.

رافعة منصوبة تقوم بسحب مقدمة الغواصة

وقامت هيئة الإذاعة الكندية صباح اليوم، بتصوير مقطع فيديو يظهر رافعة منصوبة تقوم بسحب مقدمة الغواصة وقطع مهمشة أخرى ملفوفة في قطعة من القماش الأبيض على متن السفينة «هورايزون أركتيك».

ويظهر في المقطع أيضاً نقل قطعة محطمة من الغواصة «تيتان»، عن طريق أسلاك متدلية من سطح السفينة بميناء «سان جونز».

ومن المؤكد أنه سيتم فحص الحطام لمعرفة سبب الانفجار الكارثي الذي دمر الغواصة تيتان التي يصل طولها إلى 22 قدماً، كما فتح مجلس سلامة النقل الكندي تحقيقاً في الحادث أيضاً.