6 أحداث بأمريكا خلال 24 ساعة.. أبرزها انتشال بقايا بشرية من حطام تيتان

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السات الـ24 الماضية، 6 أحداث كان من أهمها، استعادت خفر السواحل الأمريكي بقايا بشرية من حطام غواصة تيتان، وإعلان الرئاسة، بدء استخدام بايدن جهاز التنفس الصناعي أثناء النوم.

استعادت خفر السواحل الأمريكي، بقايا بشرية من حطام غواصة تيتان التي انفجرت شمال المحيط الأطلسي، خلال رحلة سياحة إلى حطام سفينة «تيتانيك» في 18 يونيو الجاري، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، فيما قال الخفر في بيان، إن الأطباء سيجرون تحليلًا رسميًا للبقايا المستعادة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس، جو بايدن، بدأ في استخدام جهاز التنفس الصناعي أثناء النوم، في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مستشار ألمانيا: الرئيس الأمريكي يعمل لضمان تحقيق التماسك الاجتماعي

بدوره، قال مستشار ألمانيا أولاف شولتس، إن بايدن يمتلك فرصة كبيرة لكسب الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2024، واصفا في حديث لقناة «أيه آر دي» الألمانية، الرئيس الأمريكي بالسياسي المتمرس على المستوى الدولي.

وأضاف شولتس، أن بايدن، يعمل لضمان تحقيق التماسك الاجتماعي في بلاده.

بدوره، تعهد رئيس الإدارة الأمريكية السابق، دونالد ترامب، بمنع جميع الشيوعيين والماركسيين من دخول البلاد إذا عاد إلى رئاسة البلاد.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وتحديدا تجاه الصين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه التقى بنظيره الصيني، «شي جين بينج» 68 مرة، امتدت لأكثر من 68 ساعة، مضيفا خلال إلقاء كلمة في شيكاغو، إن معظم الاجتماعات جرت خلال الفترة التي كان فيها الزعيمان يشغلان المرتبة الثانية في هرم السلطة.

وقدر بايدن أنه قطع برفقة بينج مسافة أكثر من 27 ألف كيلومتر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، توقع المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، ليو بينجيو، إجراء المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى رفيع بين البلدين في الأسابيع والأشهر المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

رئيسة تايوان تستقبل وفدا من النواب الأمريكي

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة وفد مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان لا تعني تغيير سياسات «واشنطن» تجاه «تايبيه»

وأمس الأول الثلاثاء، وصل وفد من 9 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، إلى جزيرة تايوان، بينهم 7 أعضاء في لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب، فيما استقبلت الرئيسة التايوانية، «تساي إنج وين» الوفد، أمس الأربعاء.