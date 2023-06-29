شيماء البرديني: 30 يونيو أسست لدولة الشباب.. وما كان مأمولا أصبح واقعا ملموسا

تحدثت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» عن مكتسبات الشباب من ثورة 30 يونيو، موضحة أنَّ أولها يتمثل في تواجد الشباب على الساحة بشكل قوي، فقد تحولت مصر لدولة جديدة، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين أطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة تحدث عن تعليم الشباب وأن يأخذ الشباب دوره ومساحته ويتولى القيادة ولكن بشرط التعلم والحصول على التأهيل الكافي وأن يكون أهل لما يوكل إليه من مهام.

واستكملت شيماء البرديني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر كانت تتحدث طوال السنوات الماضية عن التمكّين والشباب والفرص الممنوحة له، كونه أمر مأمول ولكن اليوم أصبح واقعًا ملموسًا، فأصبح لدينا محافظين شباب وقيادات في أماكن كثيرة شباب وشابات فضلًا عن التمثيل النيابي أيضًا.

شيماء البرديني: الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح عظيم قائم على تدريب الشباب

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» أنَّ مصر الآن لديها كيان كامل قائم على فكرة أساسية وهي تدريب الشباب في سن معينة خصوصًا أن الشباب في العشرينات يكون لديهم طاقة وأفكار ولكن الأهداف لا تكون واضحة، ولا نعي جيدًا كيفية تحقيق الأهداف والوصول له، شارحا أن الشباب غير مطلوب منه التخرج من الجامعة والعمل وتكوين أسرة فقط، ولكن الهدف أن يكون مؤثرا في مكانه ووظيفته ومهمته وأهدافه، وما يحدث الآن بمصر بعد 30 يونيو هو ترشيد لطاقة الشباب وتوجيه لها وتفعيل حقيقي على الأرض لدور الشباب، والدليل على ذلك الأكاديمية الوطنية للتدريب الصرح العظيم.

البرديني: دولة ما بعد 30 يونيو تدرب الشباب على أن يكون مؤثرًا ومسؤولًا

وأوضحت شيماء البرديني أنَّها تتشرف كونها واحدة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب في برنامج تدريب الإعلاميين، الذي يعمل على تنمية طريقة التفكير واتخاذ القرار والتأثير وتحقيق الأهداف، شارحة أنَّ ما يفرق الشاب الذي تولى منصبًا قياديًا عن شاب آخر هي المهارات والقدرة على الإدارة والقيادة وتحديد الأهداف وتحقيقها، فالدولة الآن تدرب الشباب على أن يكون مؤثرًا ومسؤولًا، وكل الأحداث على مدار 7 سنوات مضت تخرج 1500 شاب وفتاة بسن العشرين، وأعداد أخرى حصلت على تدريبات أخرى من الأكاديمية بمجالات مختلفة، وأصبح لدينا شبابًا وأجيالًا لديها القدرة على إعطاء مصر واستكمال الحلم وقيادة البلاد لمكان أفضل بكثير.

وشرحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» أنَّ مصر كانت ينقصها الثقة بالشباب ومنح المسؤولية لهم، ثم توفير المناخ والتدريب والإمكانيات للوصول لما نريد تحقيقه، وهذا ما تحقق الفترة الماضية بفترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا ما كان يحتاج له الوطن.