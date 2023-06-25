شيماء البرديني: فلنفعل مثل صلاح وروبنسون وجوارديولا ونحتفي بالمعالم المصرية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ زيارة بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، إلى مصر، تتمثل أهميتها في إعلانهما عن الزيارة بأنفسهما، ومصر لم تبادر بالإعلان إلا بعد إعلان المدرب الإسباني وجوده بمصر عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وسعادته بزيارته لمصر ولقائه بأهلها، احتفالا مع أسرته بفوز فريقه في كأس الاتحاد الإنجليزي، هذا بجانب جولة التيك توكر الألماني الشهير بمصر.

البرديني: مصر مليئة بالخير لكل زائر ولكل مقيم

وأضافت البرديني، خلال حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنّ زيارة بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، إلى مصر، تكمل جملة مفيدة بدأت من اللاعب المصري محمد صلاح، الذي يقضي كل إجازاته في الغردقة، وحرصه الكبير على دعمه لبلاده بصوره، مشيرة إلى أنّ السعادة التي عبر عنها ضيوف مصر عبر حساباتهم الشخصية بالاستقبال والحفاوة التي وجدوها بمصر هي دعاية لمصر، فضلا عن جولات نويل روبنسون التي تشير إلى الأمان والترحاب من المصريين، بمناطق كثيرة ومختلفة، وما يحدث هو مكانة مصر الحقيقية التي تستحقها، ونحتاج من المصريين أيضا الاحتفاء بالمزارات السياحية التي يزورونها والأمان الذي ننعم به بمصر، فمصر مليئة بالخير لكل زائر ولكل مقيم.

وشرحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنّ جولة رئيس الوزراء أمس وحديثه عن تشييد مقابر الخالدين وحديث المصريين عن حرمة الموتى، فالمصريين لديهم تقدير خاص لحرمة الموتى والمقابر، بجانب كونها المزار الأساسي لدى المصريين في الأعياد وغيرها من المناسبات، ولكن المشهد الذي رأيناه بالسيدة نفيسة والإمام الشافعي وفي المقابر على طريق صلاح سالم، ومقبرة الزعيم الكبير أحمد عرابي، يؤكد أنّ التطوير في هذه المنطقة أصبح ضرورة، فزيارة المقابر الغارقة بالمياه الجوفية والمقابر شبه المهدومة أمر غير لائق.

البرديني: قبرة الزعيم الراحل أحمد عرابي غير لائقة بزعيم مصري

وأوضحت البرديني أنّ مقبرة الزعيم الراحل أحمد عرابي غير لائقة بزعيم مصري، مشيرة إلى أنّ الدولة بصدد إنشاء «مقبرة الخالدين»، خاصة وأنّ لدينا المساحة المترامية على طريق صلاح سالم بالكامل والسيدة نفيسة والإمام الشافعي هي منطقة ما تشبه الآثار، وهدف مقبرة الخالدين هي حماية الرفات، ولكن وجود هذه الرفات بمنطقة مليئة بالمياه الجوفية غير لائق، هذا بجانب تعهد الدولة بعدم البناء على هذه المنطقة ولكن ستكون مناطق خضراء، ونقل رفات الشخصيات المؤثرة بتاريخ مصر لمقابر تليق بأسمائهم.