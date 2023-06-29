عاجل.. فرصة وحيدة لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا

أصبح مشاركة نادي الزمالك، في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، صعبة للغاية، عقب فوز بيراميدز على سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز.

ولكن مع صعوبة مهمة الزمالك في التأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الممقبل، إلا أن هناك سيناريو وحيد يجعل مهمة الفريق الأبيض ممكنة.

سيناريو وحيد لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا السيناريو الوحيد للزمالك، للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، سيكون على حساب النادي الأهلي الغريم التقليدي.

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