صفقات الزمالك الجديدة: 3 في مركز الهجوم بينهم نجم بيراميدز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الصفقات المرشحة للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال سوق الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الجديد، بعدما خسر الفريق الأبيض عدة ألقاب في الموسم الحالي، ويأمل أن يستعيد مكانته مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ترشيح 4 حراس مرمى للزمالكوقال المصدر لـ«الوطن سبورت» إن أول المراكز المرشحة للتدعيم هي حراسة المرمى، في ظل رغبة محمد عواد في الرحيل عن الفريق لعدم مشاركته، مع ترشيح 3 حراس لخلافته هم أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة، عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، وعمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش، بالإضافة لاقتراح بعض أعضاء اللجنة الفنية عودة محمود عبد الرحيم جنش.

صفقتان لتدعيم مركز الظهير الأيمنوأضاف المصدر أن الفريق الأبيض يدرس أيضًا التعاقد مع ظهير أيمن، ويعتبر الثنائي جيفرسون إنكادا لاعب فاركو، وعمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر أبرز المرشحين حتى الآن.

4 لاعبين في مركز الظهير الأيسروأشار المصدر إلى أن الزمالك يفكر في ضم ظهير أيسر جديد، ويعد ثنائي إنبي محمد حمدي ومروان داوود على رأس المرشحين، لتدعيم هذا المركز، بالإضافة إلى عمرو سعداوي لاعب المصري البورسعيدي، كما قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض يسري وحيد ظهير أيسر فريق الترسانة.

3 لاعبين لقلب دفاع الزمالكوتطرق المصدر للحديث عن مركز قلب الدفاع حيث دخل ثنائي فاركو عبد الله بكري وياسين مرعي على رادار الزمالك، وقد تقوم إدارة الفريق الأبيض بالاستغناء عن محمود شبانة أو مصطفى الزناري لإتمام الصفقة التبادلية، بالإضافة لعودة أحمد أيمن منصور لحسابات القلعة البيضاء، بعدما رحب أوسوريو بضمه في الصيف.

4 لاعبين للوسطويعتبر مركز خط الوسط، أحد أبرز المراكز التي يستهدف نادي الزمالك تعزيز صفوفه من خلالها، حيث يأتي محمود حمادة نجم فاركو كأبرز أهداف الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي، بالإضافة لمحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر الواعد.

وأكد المصدر أنه تم طرح اسم طارق حامد، نجم الفريق السابق، للعودة مجددًا لصفوف الزمالك، بعد اقتراب رحيله عن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، حيث رحبت إدارة نادي الزمالك بالتفاوض معه خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصدر عن أن يحيى جبران قائد فريق الوداد المغربي أحد أبرز الأسماء الأجنبية المطروحة على إدارة الزمالك، لضمه في الصيف المقبل، بعدما كان قريبًا من الأبيض الموسم الماضي، وسينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لذلك سيعد صفقة مجانية للفريق الأبيض.

3 لاعبين للهجوموعلى صعيد خط الهجوم، يدرس نادي الزمالك التعاقد مع إبراهيم عادل نجم بيراميدز الشاب، بينما عرض أحد وكلاء اللاعبين أسماء الثنائي محمد عبد اللطيف جريندو لاعب المصري، وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي للتعاقد معهم في الموسم الجديد.