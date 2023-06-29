عاجل.. مصير الزمالك في يد الأهلي.. الأبيض ينتظر معجزة للتأهل لدوري الأبطال

باتت مهمة الزمالك شبه مستحيلة في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، وذلك عقب انتصار فريق بيراميدز، مساء أمس الأربعاء على نظيره سموحة بنتيجة 5-2، بالجولة الـ32 من النسخة الحالية لبطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

رصيد بيراميدز يرتفع إلى النقطة الـ67

ورفع بيراميدز رصيده بهذا الانتصار على سموحة إلى 67 نقطة في صدارة الدوري المصري حتى الآن، ولا يزال يتبقى له 3 مباريات حتى نهاية الموسم، إذ خاض الفريق 31 مباراة حتى الآن، فيما يأتي الأهلي ثانيا برصيد 65 نقطة، ولا يزال يتبقى للفريق الأحمر 9 مباريات، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 65 نقطة من 31 مباراة خاضها حتى الآن بالبطولة المصرية الكبيرة.

الزمالك يحتاج إلى معجزة حقيقية

ويحتاج الزمالك إلى معجزة حقيقية أشبه بالمستحيل لضمان تأهله للنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، وهو أن ينجح الزمالك في الفوز في جميع مواجهاته المتبقية مع خسارة غريمه التقليدي النادي الأهلي جميع مباريات التسع المتبقية، وأن يفوز الزمالك على الأهلي في مباراة الديربي المتبقية للفريقين في الدور الثاني بفارق أكثر من 3 أهداف، خاصة وأن الأهلي فاز في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، بثلاثية، أو أن يفوز الزمالك بثلاثية أيضا مع تفوقه على الأهلي بفارق الأهداف وقتها، كل ذلك مع ضمان تعثر فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 57 وخسارته هو الآخر في جميع مبارياته المتبقية في الدوري.