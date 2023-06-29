عاجل.. سيناريو وحيد لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا.. هدية من الأهلي

أصبح مشاركة نادي الزمالك، في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، صعبة للغاية، عقب فوز بيراميدز على سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ولكن مع صعوبة مهمة الزمالك في التأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الممقبل، إلا أن هناك سنياريو وحيد يجعل مهمة الفريق الأبيض ممكنة.

سيناريو وحيد لتأهل الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا

السيناريو الوحيد للزمالك، للتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، سيكون على حساب النادي الأهلي الغريم التقليدي.

ويحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المتبقية في الدوري المصري، مع خسارة غريمه التقليدي النادي الأهلي جميع مباريات التسع المتبقية، وأن يفوز الزمالك على الأهلي في مباراة الديربي المتبقية للفريقين في الدور الثاني بفارق أكثر من 3 أهداف، خاصة وأن الأهلي فاز في مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، بثلاثية، أو أن يفوز الزمالك بثلاثية أيضا مع تفوقه على الأهلي بفارق الأهداف وقتها، كل ذلك مع ضمان تعثر فيوتشر صاحب المركز الثالث برصيد 57 وخسارته هو الآخر في جميع مبارياته المتبقية في الدوري.