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ضبط ‏92 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الخميس 29 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92316 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:(24950) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتحرير 1169 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائى،5 مخالفات لشروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات