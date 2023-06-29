ضبط ‏92 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92316 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:(24950) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتحرير 1169 مخالفة السير بدون تراخيص، 20 مخالفة موقف عشوائى،5 مخالفات لشروط التراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.