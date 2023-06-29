«الداخلية»: ضبط 302 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الداخلية : ضبط 302 قضية مخدرات وتنفيذ 86 الف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (302) قضية مواد مخدرة بإجمالى (327) متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت 155,441 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت (78,550 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 26,400 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 44,014 كيلو جرام.

وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,045 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,190 كيلو جرام، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 7,650كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 190 جرام، عدد 1866 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 201 قطعة سلاح نارى بحوزة 157 متهم وذلك على النحو التالى 3 رشاش، 32 بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 6 بنادق "قناصة، رصاص"، 12 مسدس، 118 فرد محلى، 5278 طلقة مختلفة الأعيرة، 43 شريط طلقات جرينوف).(50) خزينة متنوعة، كما تم ضبط 157) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 86611) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (397) حكم جناية.(26990) حكم حبس جزئى.(4740) حكم حبس مستأنف، 43174) حكم غرامة.(11310) مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (9) متهمين إرتكبوا (9) حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (266) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22928) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.