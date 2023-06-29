«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو «سيارة القمامة» بشوارع القاهرة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول فيديو عبر موقع «فيس بوك»، لسيارة نقل مطموسة اللوحات تسير بشوارع القاهرة وتتساقط منها الحمولة.

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ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يتضمن سير سيارة نقل مطموسة اللوحات محملة بالقمامة وتتساقط منها الحمولة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد السيارة وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص يقيم بمحافظة المنوفية.

ضبط السائق والسيارة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار اليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين انتهاء تراخيص القيادة والتسيير، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.