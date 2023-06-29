السعودية تطلق خدمة الإسكوتر الكهربائي لتسهيل تنقل الحجاج (فيديو وصور)

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، إطلاق أول رحلات «الإسكوتر الكهربائي»، بين محطة كدان بمشعر منى ومحطة باب علي، المؤدية للمسجد الحرام، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

توفير 1000 سكوتر كهربائي للحجاج

وذكرت الهيئة العامة للنقل أنها وفرت 1000 سكوتر كهربائي للحجاج في حج 1444هـ، بعد تجربته العام الماضي، وذلك لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة، وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأدية الحج بالإضافة أيضاً إلى تقليص مدة التنقل خلال تحركهم.

"السكوتر الكهربائي" في منى لخدمة الحجاج في تنقلاتهم.



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pic.twitter.com/MhL9swtOu7 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 28, 2023

مسارات معزولة عن حركة المشاة

وأفادت الهيئة العامة للنقل، أنها قامت بتخصيص مسارات محددة معزولة عن حركة المشاة لتسهيل استخدامها والحفاظ علي سلامة الحجاج، ويتكون المسار من حارتين ذهاباً وإياباً، ويصل طوله الطريق إلى 2 كيلومتر تبدأ من محطة كدانة حتى نفق محبس الجن، والذي يؤدي إلى محطة باب علي بالمسجد الحرام.

وخصصت الهيئة فريقاً لهذه الخدمة لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها ووضع الاشتراطات اللازمة لها.