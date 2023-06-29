عاجل.. كولر يستقر على بديل عمرو السولية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على بديل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة تخطيط الكرة داخل القلعة الحمراء، بالتنسيق مع الجهاز الفني، على عدم تجديد عقد عمرو السولية، الذي ينقضي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

صفقات الأهلي.. من هو بديل عمرو السولية في الأهلي؟

وعلم «الوطن سبورت» أن مارسيل كولر طلب استعادة خدمات كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق، من صفوف فيوتشر، بنهاية الموسم الجاري، ليكون بديلا لعمرو السولية في السنوات المقبلة.

وتنتهي إعارة كريم نيدفيد في فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، بعد استمراره لمدة موسمين، وقرر كولر عودة الأخير إلى وسط ملعب الأهلي من جديد، ليكون بديلا لعمرو السولية في تشكيل الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويغيب عمرو السولية عن قائمة الأهلي أمام البنك الأهلي، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

لقراءة التفاصيل اضغط هنا