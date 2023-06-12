نجوم الفن يهنئون النادي الأهلي ببطولة أفريقيا: سلطان القارة اللي مفرحنا

هنأ عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري، الاحتفال بفوز الأهلي بالبطولة الـ11 من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نادي الوداد المغربي بـ3 أهداف مقابل هدفين نتيجة المباراتين.

تهاني النجوم للنادي الأهلي

وجاء عمرو دياب، من أبرز النجوم الذين هنأوا النادي الأهلي، حيث غرد قائلا: «مبروك للنادي الأهلي العظيم ولاعبيه الأبطال وجمهوره العظيم»، فيما كتب محمد حماقي: «مبروك علينا الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11، على طول مفرحنّا ورافعين راسنا».

كما كتب محمد هنيدي: «مبروك للأهلي سلطان أفريقيا الـ11 وهارد لك للحكام»، أما لطيفة فكتبت: «مبروك للنادي الأهلي لفوزه في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 وهارد لك للنادي الوداد المغربي.. الأهلي حديد»، وكتب محمد ثروت: «مبروك للنادي الأهلي بطل أفريقيا للمرة الـ11».

ونشر أحمد جمال سعيد، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة له من المدرجات، وهو يرتدي تيشيرت النادي الأهلي، وعلق عليها: «الأهلي في قلبي ودايما غالي علينا، جمهور دايما وراه دايما تلاقينا وفي أي مكان معاه دايما بنروح وراها أبطال أفريقيا اللقب الـ11 وأهلا ويبحبك يا أهلي».