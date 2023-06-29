أهم الدول المستوردة للأثاث المصري.. السعودية في المقدمة بـ44.7 مليون دولار

بدأ قطاع الأثاث في مصر، التصدير مع أوائل الستينات إلى كل من الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوربا، وفى أوائل الثمانينيات تمّ التصدير إلى الدول العربية وخاصة دول الخليج، وذلك فق تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

الدول الأكثر استيرادًا للأثاث من مصر

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول استرادًا للأثاث من مصر عام 2021، واستوردت بحجم 44.7 مليون دولار، بما يمثل 20.8 من إجمالي صادرات مصر من الأثاث تليها الإمارات بقيمة 30 مليون دولار، ثم العراق بقيمة 20.7 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 14 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 12.6 مليون دولار، ثم الأردن بقيمة 5.9 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 5 ملايين دولار، ثم السودان بقيمة 4.4 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ3.2 مليون دولار.

مراكز تصنيع الأثاث بمصر

تتركز صناعة الأثاث في مصر في محافظة دمياط، والتي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي، ويعمل نحو 70% من القوة العاملة بالمحافظة في صناعة الأثاث، وتقوم صناعة الأثاث بالمحافظة بالأساس على وحدات إنتاجية، ويتولى القطاع الخاص إدارة معظمها.

وفي إطار توجهات الحكومة المصرية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، تم إنشاء مدينة دمياط للأثاث.

وتمّ افتتاح مدينة دمياط للأثاث في شهر ديسمبر عام 2019، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تمت إقامتها بهدف الارتقاء بصناعة الأثاث بدمياط، وتحويل هذه الصناعة من حرفة إلى صناعة تستخدم الأساليب التكنولوجية الحديثة، ولتكون بمثابة بوابة وصول الأثاث الدمياطي إلى الأسواق العالمية، وتعد مدينة دمياط للأثاث أكبر منطقة صناعية والأولى من نوعها في الشرق الأوسط والمتخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.

وتقع المدينة على مساحة 331 فدانًا بمنطقة شطا بمحافظة دمياط، وتضم المدينة جميع متطلبات الصناعة من المصانع والورش المتنوعة ومراكز خدمية ومناطق استثمارية وإدارية.

وقد منحت الحكومة المصرية مزايا وحوافز عديدة للورش الصناعية بالمدينة ومنها توفير تمويلات بنكية ميسرة لصفار المصنعين بمقدم 10% ويسدد الباقي على دفعات لمدة 10 سنوات بفائدة تبلغ 5%، كما تضم المدينة المركز التكنولوجي، والذي يمنح شهادات الجودة المعتمدة دوليا للتصدير، إضافة إلى أنَّ وجود أصحاب الورش الصغيرة بجوار كبار صناع الأثاث يمنح الفرصة لأصحاب الورش لتكامل عمليات التصنيع والإنتاج.

كما يتوفر بالمدينة كيانات مسؤولة عن شراء مخلفات الورش وإعادة تدويرها كما تستفيد الورش الصناعية بالمدينة من بعض المزايا الأخرى والمتعلقة بإسناد العطاءات الحكومية.

منطقة المناصرة بالقاهرة

تعد منطقة المناصرة من أهم مناطق صناعة الأثاث بمحافظة القاهرة، كما تعد بمثابة صورة مصغرة لمدينة دمياط، ولا تزال هذه المنطقة هي الأولى بمحافظة القاهرة لتجارة الأثاث، حيث تلائم أسعارها جميع فئات المجتمع. وتضم المنطقة آلاف العمال وعشرات الورش.

قرية طنان بالقليوبية

اشتهرت قرية طنان بمحافظة القليوبية بصناعة الأثاث منذ فترة طويلة، وتأتي هذه القرية في المركز الثاني بعد محافظة دمياط في تصنيع الأثاث وتضم أغلب المنازل بالقرية معارض كبيرة للأثاث باختلاف أنواعه.

وتوفر هذه الصناعة فرص عمل كثيرة للخريجين من الشباب أو الطلاب في أثناء الإجازات، وتقدم هذه القرية منتجات أثاث عالية الجودة بأرخص الأسعار على مستوى الجمهورية.