«فاكسيرا» تحذر من الإفراط فى تناول اللحوم.. تسبب صعوبة الهضم

حذّرت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، المواطنين من تناول اللحوم بكثرة خلال العيد لما يسببه ذلك من ضرر للمواطن والأسرة، مؤكدة أهمية اختيار لحوم قليلة الدهن وتناول كميات معتدلة بجانب طبق سلطة.

أضرار تناول اللحوم

وأشارت الشركة في بيان لها، أضرار تناول كمية كبيرة من اللحوم خلال العيد والأيام العادية وهي كالتالي:

- الإصابة بالنقرس.

- صعوبة الهضم.

- الإصابة بالإمساك.

مرضى القلب

ونصحت الشركة القابضة مرضى القلب بعدم الإفراط في تناول اللحوم لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الغير صحية والتي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم.