المحال والسلاسل تحتفل بـ30 يونيو بتخفيض أسعار المنتجات.. براندات ولحوم وملاهي

ساعات قليلة وتحل ذكرى ثورة 30 يونيو، التي احتفلت بها المحال والمولات على طريقتهم الخاصة، حيث بدأ الإعلان عن العروض المختلفة بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الذي مر عليه 10 أعوام.

ومن ضمن العروض والتخفيضات، ما أطلقته وزارة الداخلية من خدمات جديدة ضمن مبادرة كلنا واحد لتوفير منتجات مختلفة بأسعار وعروض مخفضة، وانضمت السلاسل التجارية لفعالية يوم 30 يونيو، وهي 57 مولا تجاريا و201 سلسلة مواد غذائية ومطاعم وكيانات صناعية بإجمالي 1577 محلا وشركة وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

تخفيضات بمناسبة 30 يونيو

ومن ضمن المطاعم التي انضمت لمبادرة كلنا واحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو، سلسلة مطاعم ابن الشام، ومدرسة الكشري، وايتوال، والعبد، ومطاعم قدورة للأسماك، وجراند كافية، وقرية بلبع، وواحة خطاب.

عروض وتخفيضات توينكي بمناسبة 30 يونيو

كما أعلنت سلسلة محال توينكي للحلويات، عن خصم 20% على جميع منتجاتها في إطار مبادرة تحيا مصر وبمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، على أن يكون الخصم ساري يوم الجمعة 30 يونيو بجميع فروع توينكي وعلى خدمات التوصيل.

كما كشف تطبيق «وفرنالك»، عن خصومات تصل إلى 70% من أكبر المواقع والبراندات في مصر وهيرجعلك كاش باك يصل إلى %25 على إجمالي طلبك.

عروض هايبر كارفور

وأعلنت سلسلة كارفور Carrefour Egypt عن عروض عيد الأضحي من كارفور مصر، وهي سارية منذ منتصف الشهر الجاري وتنتهي غدا 30 يونيو، كما كشف ماركت خير زمان وكازيون وفتح الله، عن تخفيضات على اللحوم والأسماك والدواجن والعديد من السلع الغذائية.

عروض دريم بارك

وأعلنت شركة الملاهي الشهيرة دريم بارك، عن تخفيضات على التذاكر، حيث يصل سعر التذكرة السيلفر إلى 180 جنيها بدلا من 200 جنيه.

وأعلنت أيضا ملاهي «تيدا فن فالي» عن تخفيضات بمناسبة ذكرى 30 يونيو، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع فيس بوك، «قضي وقت كله لعب وفرح وإنبساط مع أسرتك ... في انتظاركم يوم الجمعة 30 يونيو وعرض العرائس، والباندا شو والمهرج».