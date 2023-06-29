رئيس «النيابة الإدارية» يهنئ السيسي بـ«30 يونيو»: علامة فارقة في تاريخ مصر

تقدم المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة «30 يونيو»، مؤكدا في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن «الثورة مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث».

وأضاف أن «30 يونيو جاءت معبرة عن تكاتف شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، ذلك الشعب الذي انتفض ليحفظ للوطن وحدته واستقراره وهويته الضاربة بجذورها منذ فجر التاريخ».

وأشار إلى أن «هذه الثورة العظيمة فرصة لنتذكر جميعًا التضحيات الكبرى التي بذلها أبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، وأرواحهم التي قدموها فداءً لهذا الوطن وأمن شعبه».