حالة الطقس اليوم الجمعة 30-6-2023 في ثالث أيام عيد الأضحى

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 30 يونيو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة في العديد من المناط.

وتوقع خبراء الأرصاد وفق بيان حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي:

- القاهرة 33- 23

- العاصمة الإدارية 34 - 23

- أكتوبر 35- 23

- بنها 34- 23

- دمنهور 32- 22

- وادي النطرون 33- 23

- كفر الشيخ 31- 22

- المنصورة 34- 23

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 34 - 23

- طنطا 34 - 23

- دمياط 30 - 21

- بورسعيد 31- 22

- الإسماعيلية 34- 23

- السويس 33- 23

- العريش 30 - 22

- رفح 30 - 21

- رأس سدر 36- 25

- نخل 35- 18

- كاترين 32 - 16

- الطور 35 - 26

- طابا 34 - 26

- شرم الشيخ 38 - 27

- الإسكندرية 29 - 22

- العلمين الجديدة 29 - 22

- مطروح 28 - 21

- السلوم 29- 22

- سيوة 36- 22

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 38 - 28

- سفاجا 38- 27

- مرسى علم 37- 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 35- 27

- أبو رماد 36- 27

- رأس حدربة 35- 28

- الفيوم 34- 23

- بني سويف 34- 23

- المنيا 35- 23

- أسيوط 36 - 24

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 39- 27

- أسوان 40- 28

- الوادي الجديد 38- 26

- أبو سمبل 40 - 27.