حالة الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ثاني أيام التشريق

توقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، أنَّ يكون الطقس معتدلًا على مكة المكرمة ومنى، وعرفات ومزدلفة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنَّ درجة الحرارة حاليا في مكة المكرمة 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، بينما وصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.

عرفات سجل 48 درجة في الظل يوم وقفة عيد الأضحى

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أشار أنَّ مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل، يوم الثلاثاء الماضي، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 درجة مئوية في الظل، وحذر ضيوف الرحمن من التعرض المباشر للشمس.

«الصحة السعودية» تطالب الحجاج باستخدام المظلات

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، طالب في وقت سابق، ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسك الحج، بالالتزام بالإجراءات الوقائية من ضربات الشمس باستخدام المظلات وتناول السوائل وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر.