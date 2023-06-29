«الأرصاد» تكشف حالة الطقس بثاني أيام عيد الأضحى: 4 ظواهر جوية تضرب البلاد

يسود طقـس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معـتـدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي للطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة بداية من 29 يونيو حتى الأحد 4 يوليو، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القــاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.