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ضبط 1959 قضية سرقة التيار الكهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد سيف
11:53 ص | الجمعة 12 مايو 2023
عداد كهرباء

عداد كهرباء

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت جهودها عن ضبط (1959) قضية متنوعة. الإدارة العامة لشرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13039) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (571) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (138) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.