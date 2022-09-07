محام يوضح عقوبة سرقة التيار الكهربائي: حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ قانون الكهرباء وضع عقوبات وغرامات مالية كبيرة تصل للحبس، بعد تحرير محضر بالواقعة ضد سارق التيار، سواء من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو موظفي الشركة الذين يحملون حق الضبط القضائي، التي تهدف لأحكام رقابية والسيطرة على سرقة التيار الكهربائي.

غرامة 100 ألف جنيه

وأضاف سيد لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لقانون الكهرباء الجديد رقم 192 لسنة 2020 تصل العقوبة للحبس لمدة تكون 6 أشهر وغرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه، ووفقًا لنص المادة 71 من قانون الكهرباء، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، على ألا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

200 ألف جنيه حال تكرار السرقة

وتابع المحامي بالنقض، أنّه حال تكرار سرقة التيار الكهربائي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، على ألا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وعلى أي حال تصدر المحكمة حكما يلزم المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيارالكهربائي المسروق، وحال التصالح تنقضي الدعوى قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

طريقة حساب الغرامة

وأوضح سيد، طريقة حساب العقوبة والغرامة التي تقع على سارق التيار، فإذا كانت الجريمة بغرض توصيل الكهرباء له، تكون الغرامة ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة وتكون لمدة 12 شهرا، أما إذا كانت سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل لأي شخص آخر، تكون الغرامة 5 أضعاف لمتوسط الاستهلاك الشهري لمدة عام، وتكون وفقًا لسعر أعلى شريحة.