انتهاء موسم الحج للمتعجلين غدا.. وبدء رحلات عودة الحجاج المصريين السبت

تنتهي مناسك الحج للحجاج المتعجلين، غدا الجمعة ثاني أيام التشريق، بعد قيامهم برمي جمرات العقبة الكبرى والوسطى والصغرى غدا، على أن تبدأ عودة حجاج بعض الدول إلى بلادهم، بعد انتهاء أداء مناسك الحج.

عودة 188 حاجا إلى مصر السبت المقبل

وبالنسبة للحجاج المصريين، تبدأ بعد غد السبت، رحلات العودة بـ188 من حجاج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، إلى أرض الوطن، ثم 4 الآف و500 حاج الأحد، يغادر منهم 2248 حاجا من مطار جدة، والباقين من مطار المدينة المنورة، وفق ما ذكر سيد خاطر رئيس قطاع السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ونائب رئيس بعثة الحج السياحي.

انتقال الحجاج المصريين من مكة المكرمة للمدينة المنورة الأحد

وأكد «خاطر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نحو 5 آلاف حاج من حجاج السياحة، سيبدأون الأحد المقبل، التوجه إلى المدينة المنورة إذ لم يتوجهوا إليها قبل أداء مناسك الحج، وأقاموا خلال تلك الفترة بفنادق مكة المكرمة، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي حددت أقل مدة لبقاء حجاج السياحة بالمدينة المنورة بـ3 أيام.

وأشار إلى أن لجان وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية، وعددها 12 لجنة، انتشرت في مخيمات منى التي يقيم بها حجاح السياحة، لافتا إلى أنه جرى الاطمئنان على إقامة جميع الحجاج، بعد أن تدخلت اللجان أمس، لحل العديد من مشكلات التسكين التي تعرض لها حجاج السياحة بمنى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.