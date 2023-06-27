شكاوى من مخيمات حجاج السياحة بعرفات.. و«العليا للحج»: إجراءات مشددة ضد المقصرين

تلقت اليوم، بعثة الحج السياحي العديد من الشكاوى بشأن تعطل أجهزة التكييف ببعض مخيمات حجاج السياحة، وعدم وجود بعض الخدمات التي أعلنت عنها الشركة التي تتولي تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات، إضافة إلى عدم وجود أماكن بالمخيمات لبعض حجاج السياحة.

وقال أحمد إبراهيم عضو بعثة الحج السياحي وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن هناك بعض السلبيات التي ظهرت في تسكين عدد من حجاج السياحة بمخيمات عرفات وتدخلت البعثة لحلها فورا، موضحا أن أهم تلك المشاكل وجود مجموعة صغيرة من حجاج الشركات لم يجدوا لهم مكانا بالمخيمات، وذلك بسبب دخول بعض حاملي التأشيرات الأخرى إلى المخيم، لافتا إلى أن بعثة الحج السياحي تدخلت وجرى الاتصال بوزارة الحج السعودية التي تدخلت فورا وألزمت المطوف بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات جرى تسكين المجموعة به، موجها الشكر إلى وزارة الحج السعودية لتعاونها الكبير في حل كل المشاكل.

إجراءات ضد المطوفين المقصرين

وشدد عضو البعثة على أنه سيجري تقييم أداء جميع المطوفين واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين منهم، وحول المشاكل الأخرى التي جرى حلها بمخيمات الحجاج بعرفات، أكد «إبراهيم» أنها المشاكل المعتادة في يوم عرفة، خاصة تعطل بعض أجهزة التكييفات بسبب حرارة الجو الشديدة وجرى الاستبدال الفوري للأجهزة المعطلة.

وأشار إلى أن عملية تصعيد الحجاج من خلال شركات السياحة من مكة لعرفات جرت بنجاح كبير ودون أي مشاكل على الإطلاق، موضحا أن ذلك جرى بفضل التسهيلات الكبرى والجهود الجبارة التي تبذلها السلطات السعودية في تنظيم الحج، بجانب الخبرة الكبيرة للشركات في تنظيم الحج، كما أن هناك التزاما من أغلب المطوفين بالخدمات المتفق على تقديمها للحجاج.

الحفاظ على سمعة الحج السياحي

ومن جانبه، أكد ناصر تركي عضو بعثة الحج السياحي، أن وزارة السياحة والغرفة والشركات، حريصة على السمعة المتميزة للحج السياحي منذ سنوات، ولن تسمح بأي مساس بحقوق الحجاج ولا سمعة الشركات، مشددا على أن الجميع يتعاون في تحقيق هذا الهدف.