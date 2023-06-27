520 أتوبيسا ترافق حجاج السياحة لنقلهم إلى مخيمات مشعر مِنى

بدأت نفرة الحجيج من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة بعد أدائهم الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة، وشهدت الطرق المؤدية من عرفات إلى مزدلفة زحامًا شديدا من الحجيج سواء السائرين على الأقدام أو مرتادي السيارات المختلفة.

وبذلت السلطات السعودية جهدًا كبيرًا لتسهيل نفرة الحجيج والحفاظ على سلامتهم، وجاءت نفرة الحجيج بعد أن أمضى الحجاج اليوم في عرفات ما بين الدعاء والتلبية والتكبير ومع غروب شمس عرفة بدأت نفرة أفواج الحجيج إلى مزدلفة حيث من المقرر أن يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا ثم يجمعون الحصوات استعدادًا لرمي جمرة العقبة ثم الرجم طوال أيام التشريق واستكمال مناسك الحج وقد اتخذت بعثة الحج السياحي وشركات السياحة استعداداتها لنفرة حجاج الشركات من عرفات الي المزدلفة،

ووجهت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي اللجان الفرعية خاصة الطبية والتائهين والمفقودات لمتابعة نفرات حجاج الشركات ومتابعتهم طوال تواجدهم في مشعر مزدلفة وحتى وصولهم مخيمات منى، وقامت البعثة ولجانها بمتابعة حجاج شركات السياحة منذ التصعيد على عرفات وأداء المشاعر وصولًا إلى النفرة حتى المزدلفة، انتهاءً برمي الجمرات.

المتابعة على مدار الساعة

وشكل رئيس البعثة غرفة عمليات مركزية من قيادات وأعضاء البعثة؛ لتقوم بالمتابعة على مدار الساعة مع لجان البعثة التي انتشرت من الصباح الباكر بين مخيمات الحجاج بصعيد عرفات، وستستمر في عملها للانتقال إلى مشعري مزدلفة ومنى.

وقالت سامية سامي، إنّ عملية النفرة من عرفات ستسير بسهولة رغم الزحام بفضل الجهود والتنظيم السعودي الرائع للحج والتسهيل على الحجاج ، إلى جانب خبرة الشركات وتوافر سيارات حديثة والتنظيم الدقيق كما حدث بعملية التصعيد، خاصة وأن جميع مخيمات السياحة بعرفات قريبة من بداية النفرة.

وشدد أحمد إبراهيم عضو بعثة الحج السياحي وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ولجنة تسيير أعمال غرفة الشركات على أن البعثة تتواصل على مدار الساعة مع كل لجانها المنتشرة بين الحجاج طوال أيام المشاعر المقدسة، وتم تكليف رؤساء تضامنات شركات السياحة بضرورة اخطار اللجان والبعثة أولا بأول باية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجه الحجاج.

120 أتوبيسا لمرافقة الحجاج البري

وقال هشام أمين عضو بعثة الحج، إنّ أكثر من 400 أتوبيس التي رافقت الحج السياحي ببرامج الخمس نجوم والاقتصادي بجانب نحو 120 أتوبيس مرافقة الحجاج البري، وجميع السيارات موديلات حديثة ترافق حجاج الشركات خلال النفرة.

وأضاف أنّ البعثة تواصلت مع كل شركات النقل التي تعاقدت معها الشركات لتوفير سيارات بمواصفات معينة لنفرة الحجيج والتأكد من الالتزام بكل المواصفات التي تم الاتفاق عليها في السيارات.

وأكد سيد خاطر أن البعثة مستمرة في متابعة احوال الحجاج في مشعر مزدلفة ومتابعتهم حتي وصولهم إلى مخيماتهم بمشعر منى لاستكمال مناسك الحج مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتفق عليها، خلال عملية النفرة، حفاظًا على سلامة الحجاج.

ومن جانبه أكد ناصر تركي عضو اللجنة العليا وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أنّ الشركات نجحت في وجود سيارتها في مواقف أتوبيسات ملاصقة لمخيمات الحجاج لراحتهم وسرعة نفرتهم إلى مزدلفة، كما تم تأكيد وجود عدد من المشرفين ذوي الخبرة لإرشاد السيارات إلى أماكن المخيمات ووصولهم إليها بسلام.