السياحة: حل مشكلة تسكين 90 حاجا من حجاج الشركات وتوفير مخيم بديل

سارعت وزارة الحج السعودية، بالتدخل الفوري لحل مشكلة تسكين 90 حاجا تابعا لشركات السياحة بعد أن حدث تقصير من المطوف في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر منى، وجاء تحرك وزارة الحج بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحي المصرية بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة رواف منى لتقديم خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية.

وقالت بعثة الحج السياحي: إن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار والتي تنتشر في مشعر منى بين مخيمات حجاج السياحة قد رصدت تواجد حوالي 90 حاجا لا يوجد لهم أماكن بالمخيمات، وعلى الفور كلفت سامية سامي مسئولي اللجان بملازمة الحجاج حتى تحل المشكلة، كما كلفت مسئولي لجنة السياحة الدينية بالبعثة بسرعة التحرك لتنفيذ العقد المبرم بين الغرفة وشركة رواف منى.

ملازمة الحجاج حتى انتهاء المشاعر للتدخل وحل أية مشكلات

وعلى الفور سارعت سامية سامي رئيس البعثة بالتوجه إلى الحجاج كما حدث تحرك ثنائي لدى وزارة السياحة، إذ خاطبت سامية سامي وزارة الحج بالمشكلة لسرعة حلها، كما أرسل ممثلو الغرفة بالبعثة صورة من تعاقد الغرفة مع مؤسسة رواف منى إلى وزارة الحج السعودية لإلزام المؤسسة السعودية بتنفيذ التعاقد، وعلى الفور أرسلت وزارة الحج لجنة إلى الحجاج وبدأت بتوفير مخيم بديل.

وظلت سامية سامي ومعها عدد من مسئولي البعثة مرافقة للحجاج حتى التاكد من دخولهم المخيم الجديد، وأكدت رئيس البعثة أن اللجان التابعة لبعثة الحج السياحي سوف تستمر في ملازمة الحجاج حتى انتهاء المشاعر للتدخل وحل أية مشاكل.