تجهيز 24 حديقة عامة لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى في الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء جاهزة لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه جرى تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، من أجل أيام مميزة لسكان المدينة وزوارها

غسيل الشوارع والميادين العامة لاستقبال الزوار

وأضاف «الشريف»، في بيان اليوم، أنه جرى التشديد على شركة نهضة مصر لخدمات النظافة برفع المخلفات أول بأول، والعمل على غسيل الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات العامة وتهيئتها لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها، لافتا إلى أن الشركة قامت خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك برفع 11600 طن مخلفات.

تجميل الإسكندرية خلال عيد الأضحى

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالشكل اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.