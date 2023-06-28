محافظ الإسكندرية يحتفل مع المواطنين بعيد الأضحى على الكورنيش (صور)

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.

أجواء احتفالية على كورنيش الإسكندرية

وتبادل المحافظ التهنئة والصور التذكارية مع أهالي المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

تعليمات عيد الأضحى

وأكد المحافظ أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم خلال عيد الأضحى المبارك، وأضاف أنه جرى تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.