محافظ الإسكندرية: محاسبة أي مقصرين في العقار المنهار بمعرفة النيابة العامة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن النيابة العامة بدأت إجراء التحقيقات الخاصة بها، وملف العقار المنهار تحت يد النيابة العامة، وستتم محاسبة أي أشخاص مقصرين بمعرفتها، مؤكدا أن المحافظة تتابع التحقيقات بشكل فوري، والنيابة العامة لها القرار في النهاية.

الخبراء المختصون أكدوا أن النصف الآخر من العقار يمثل خطورة

وأوضح الشريف، في مؤتمر صحفي نقلته شاشة إكسترا نيوز، أن الخبراء المختصين أكدوا أن النصف الآخر من العقار يمثل خطورة وتم التعاون مع 2 من المقاولين المتخصصين في الهدم، والإزالة تتم بشكل يدوي دون المعدات، وتم التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية لتوفير كل المعدات المطلوبة.