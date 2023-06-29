مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة بالبحيرة في ثاني أيام العيد

لقى طالب مصرعه غرقا بمياه ترعة الخندق أمام قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بالبحيرة، إذ جرفه التيار أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طالب غرقا في البحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وجرى نقلها مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد غرق طالب بمياه ترعة الخندق أمام قرية زاوية غزال دائرة المركز.

انتشال جثة طالب

وعلى الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لطالب يدعى محمد محمد مصطفى عبده، 14 سنة، مقيم عزبة الشيخ أحمد التابعة لزاوية غزال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث