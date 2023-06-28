مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في البحيرة

لقي شاب مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء سيره أسفل كوبري كفر الدوار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع شاب في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب صدمه قطار أثناء سيره أسفل الكوبري العلوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب مجهول الهوية صدمه قطار متجه إلى الإسكندرية أثناء سيره أسفل كوبري كفر الدوار ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة في كفر الدوار وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.