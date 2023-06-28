إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين وتاكسي بمحافظة البحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وتاكسي بمنطقة شبرا في دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي 3 مصابين بجروح إثر حادث تصادم بين دراجتين ناريتين وتاكسي بمنطقة شبرا بنطاق دائرة المركز.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.