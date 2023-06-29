إزالة 10 حالات تعديات على الأراضي الزراعية في 4 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة 10 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 1098 م بنطاق 4 مراكز وجاءت الإزالات كالاتى:-

- 3 حالات تعدي بمساحة 350 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وفك شدة خشبية بمركز بدر.

- حالة تعدي بمساحة 300 م2 عبارة عن سور من 3 أضلاع بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بأبو المطامير.

- حالتي تعدي بمساحة 166 م2 عبارة عن سور من الطوب البلوك وحجرة من الطوب البلوك بوادي النطرون.

- 4 حالات تعدي بمساحة 282 م2 عبارة عن مبني بالطوب والأسمنت وأعمدة حديدية وأسوار وأسقف من الصاج والخشب والبوص بقرية بإيتاي البارود.

رصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة أجازة عيد الأضحى، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف التي تصل عقوبتها إلى الحبس.

تكثيف الحملات لإزالة التعديات

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد وإزالة كافة التعديات على الفور وخاصة خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصة على الأراضي الزراعية.

وشددت نائب محافظ البحيرة على الضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.