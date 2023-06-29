«أورمان البحيرة»: ذبح 70 أضحية بثاني أيام العيد وتوزيع لحومها على المستحقين

تواصل جمعية الأورمان بمحافظة البحيرة تنفيذ مبادرتها الإنسانية لذبح 245 أضحية خلال أيام العيد لتقديم يد العون للفئات الضعيفة والمحتاجة، وإدخال السرور على قلوبهم في تلك المناسبة الهامة.

ذبح 70 أضحية اليوم في البحيرة

ومن جانبه صرح أحمد عبد المحسن مدير جمعية الأورمان بالبحيرة أنه جرى اليوم ذبح 70 أضحية وتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح مدير أورمان البحيرة أن ذلك بمراكز أبو المطامير وحوش عيسى وكفر الدوار وأبو حمص وكوم حمادة و المحمودية.

ذبح 245 أضحية خلال عيد الأضحى

وذكر مدير جمعية الأورمان أنه من المستهدف على مدار أيام العيد ذبح 245 أضحية بمجزر أبو المطامير تحت إشراف الطب البيطري.

وذكر أنه يتم توزيعها على مستحقيها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجزر أثناء الذبح وكذا عند توزيع اللحوم.

تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية

وأشار أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأوضحت أن ذلك يأتي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصةً في الأعياد والمناسبات.